Фракція Ляшка також вирішила не голосувати за програму Яценюка
11:36, 11 грудня 2014Політика
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Фракція Радикальної партії Олега Ляшка не підтримуватиме програму дій Кабінету Міністрів.
Фракція Ляшка не підтримуватиме програму дій / УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук.
"Зараз в парламенті прем'єр-міністр Арсеній Яценюк представляє програму уряду. У зв'язку з тим, що ця програма виходить за рамки коаліційної угоди, фракція Радикальної партії Олега Ляшка пропонуватиме направити програму уряду на доопрацювання", - написав Мосійчук.
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Раніше в "Самопомочі" заявили, що не голосуватимуть за програму Кабміну в існуючому вигляді. Фракція "Блок Петра Порошенка" також може не підтримати програму діяльності уряду.
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