Фракція Ляшка також вирішила не голосувати за програму Яценюка

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

"Зараз в парламенті прем'єр-міністр Арсеній Яценюк представляє програму уряду. У зв'язку з тим, що ця програма виходить за рамки коаліційної угоди, фракція Радикальної партії Олега Ляшка пропонуватиме направити програму уряду на доопрацювання", - написав Мосійчук.

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Раніше в "Самопомочі" заявили, що не голосуватимуть за програму Кабміну в існуючому вигляді. Фракція "Блок Петра Порошенка" також може не підтримати програму діяльності уряду.