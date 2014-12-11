Мінфін хоче скоротити склад Ради в три рази для економії
Міністерство фінансів України пропонує внести зміни в Конституцію, які передбачають скорочення кількості депутатів Верховної Ради України до 150 замість 450.
Така пропозиція міститься в рекомендаціях Мінфіну щодо змін до законодавства з метою оптимізації витрат держбюджету, передає ZN.UA.
За підрахунками відомства, зменшення кількості депутатів до 150 осіб дозволить заощадити 424 млн. грн. щорічно.
Крім того, Мінфін пропонує:
скасувати норму, згідно з якою депутатам України відшкодовуються витрати, пов'язані з їх виконанням повноважень, в розмірі середньомісячної зарплати депутата (економія - 94 млн. грн.);
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зменшити кількість помічників-консультантів народних депутатів, які є держслужбовцями, з чотирьох до двох осіб (економія - 40,3 млн. грн.);
скасувати виплату помічнику-консультанту одноразової допомоги в розмірі тримісячної заробітної плати у разі дострокового припинення повноважень депутата (економія - 40 млн. грн.).