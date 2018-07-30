У Миколаєві раптово помер колишній нардеп Горбачов

За попередньою інформацією, причиною смерті Горбачова стала зупинка серця.

У понеділок, 30 липня, у віці 57 років помер народний депутат України ІІІ-IV скликань (1998-2006 рр) Віктор Горбачов.

Про це повідомляють "Новости-N", посилаючись на слова працівників магазину в Миколаєві, де Горбачов був гендиректором.

Попередньо, причиною смерті стала зупинка серця у той момент, коли Горбачов виходив з під'їзду свого будинку. У нього залишилися дружина і донька.

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Віктор Горбачов - народний депутат України III скликання (03.1998-04.2002 рр.) від виборчого округу № 127, Миколаївська область. На час виборів: генеральний директор магазину № 100, безпартійний.

Народний депутат України IV скликання 04.2002-04.2006 від виборчого округу № 128, Миколаївська область, самовисуванець.

Був головою постійної комісії з торгівлі, сфери послуг та захисту прав споживачів Миколаївської міськради.

Як повідомляв УНІАН, колишній народний депутат України, підприємець і президент миколаївського футбольного клубу «Евіс» Володимир Заплатинський помер у Києві на 67-му році життя.