"Тільки за умови запрошення з Києва": в ОБСЄ спростували фейк росЗМІ щодо планів відвідати Крим

Раніше росЗМІ повідомили, що експерти організації обговорюють таку можливість, щоб оцінити ситуацію з порушенням прав людини на півострові.

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ не розглядає можливість відправки делегації в Крим.

Про це "ТАСС" повідомив прес-секретар організації Томас Раймер. Раніше газета "Известия" повідомила, що БДІПЛ ОБСЄ обговорює таку можливість, щоб оцінити ситуацію з порушенням прав людини на півострові.

"Известия" вирвали фразу з контексту, щоб зробити неправдиву заява", - сказав Раймер.

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"Ми сказали, що завжди готові організувати візит для оцінки ситуації з правами людини в цьому регіоні, але тільки за умови запрошення влади в Україні", - підкреслив він. "Ми не готуємо ніяку місію зараз і не змінювали свою позицію", - додав Раймер.

Як відомо, в окупованому Криму силовики ФСБ Росії часто проводять масові обшуки у кримських татар, порушуючи при цьому права людини і не аргументуючи причини обшуків.

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала Російську Федерацію припинити анексію українського півострова Крим.