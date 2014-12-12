Міністр інформполітики зустрівся з директором Ради керівників мовників США

Сторони обговорили особливості інформаційної політики в умовах наявності відкритої агресивної пропаганди з боку Російської Федерації в глобальному та українському вимірах та визначили пріоритети співпраці на найближчий період.

Міністр інформаційної політики поінформував своїх американських колег про першочергові кроки Міністерства в сфері інформаційної безпеки, механізмів інформування населення на Сході України і перспективах розвитку українського інформаційного продукту на території Російської Федерації та у глобальному світовому просторі.

Міністерство підготує вичерпний перелік пропозицій до американської сторони з метою проведення консультацій щодо формування стратегії інформаційної політики в Україні та українського мовлення закордоном.

"Ми вдячні Сполученим Штатам Америки за допомогу Україні та українцям в їх боротьбі за незалежність. Сподіваюсь, що в тісній співпраці ми будемо вигравати битву за битвою в інформаційній війні нав'язаній Росією", - наголосив міністр.

Довідка. Роберт Боле - Директор з глобальної стратегії в Раді керівників мовників США (BBG). Він керує підрозділом американських міжнародних засобів масової інформації (USIM) з ухилом на глобальну мульти-платформну стратегію, дослідження, політику, огляд продуктивності та інновації. Підрозділ глобальної стратегії орієнтований на майбутній розвиток медіа, розповсюдження та взаємодію з аудиторією в більш ніж 100 ринках, що включають 206 млн глядачів на 63 різних мовах.

Рада керуючих з питань мовлення (Broadcasting Board of Governors, BBG) - незалежне федеральне агентство, яке визначає політику міжнародного мовлення США.

Під її керівництвом знаходяться Голос Америки (VOA), Альхурра, Радіо Сава Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода (RFE / RL), Радіо Вільна Азія (RFA), і також іспаномовне Радіо і телебачення Марті, яке транслюється на Кубу.