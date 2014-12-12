Порошенко у Польщі подякує за підтримку та поговорить про безпеку - посол

Про це повідомив український посол у Варшаві Андрій Дещиця в опублікованому сьогодні інтерв'ю польському агентству РАР.

"Президент Порошенко приїде, аби подякувати Польщі за підтримку, яку ми отримали у цьому році. Під час візиту буде обговорювати теж питання безпеки в Україні та у регіоні. Важливим моментом буде теж європейська інтеграція та регіональна співпраця між нашими країнами", - сказав він.

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Посол відзначив, що українська сторона дуже сподівається на історичне поєднання українців та поляків.

"Зараз важливо для нас, аби нас не поділили. Коли Україна та Польща разом, то можемо розмовляти також про складну історію у наших стосунках, але коли поділені, то починаємо один одного звинувачувати", - сказав він.

"Ми виходимо з тези, що думаємо про спільне європейське майбутнє, пам'ятаючи про своє минуле", - додав Дещиця.

Як повідомляв УНІАН, Президент Порошенко планує відвідати Польщу з візитом 17-18 грудня.

За даними польської сторони, в рамках візиту український Президент, серед іншого, планує виступити у польському парламенті та на польсько-українському економічному форумі у Варшаві, а в другий день візиту планується поїздка Порошенка до Любліна.