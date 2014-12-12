Царьов ледве відповів, навіщо "Донбас Опері" знадобився мільйон рублів (відео)

У мережі набирає переглядів відео, на якому один з ватажків бойовиків на Донбасі, скандальний екс-регіонал Олег Царьов, намагається придумати, куди буде витрачено мільйон рублів від благодійників, який він раніше отримав на відновлення Донецького театру опери й балету, передає ТСН.ua.

Зазначимо, насправді будівлю театру не було пошкоджено через обстріли й вибухи.

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На відео Царьов як завжди говорить незрозумілими фрагментами речень, вигадуючи, на що витратять гроші.

"Там здебільшого зруйновані… Прямого влучення не було… Були влучання, але вони не внесли капітальної шкоди театру, слава Богу… Порушені, порушені… Мені артисти говорили… Ми були в театрі… Ми… Порушені… Як це називається?.. Ні-ні, не комунікації… Те, що використовується для постановок…", - сказав Царьов.

Нарешті з допомогою оточуючих екс-депутат згадав слово "реквізит".

Відео Sergey Naumovich

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Як повідомлялося раніше, російсько-австрійська оперна співачка Анна Нетребко пожертвувала 1 мільйон рублів на "мистецтво ДНР" - зокрема, для Донбас Опери.

"Я просто хочу, щоб бойові дії закінчилися як можна швидше і хочу підтримати мистецтво і артистів під час жахливого конфлікту", - пояснила співачка.

Через фото з Царьовим і прапором Новоросії Нетребко вже піддалася жорсткій критиці МЗС Австрії та лишилася рекламного контракту з австрійською авіакомпанією Austrian Airlines.