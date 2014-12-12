Рада вимагає від Яреми пояснити причини затягування розслідування справи проти Кернеса

Сьогодні Верховна Рада підтримала запит до Генерального прокурора України Віталія Яреми з вимогою роз'яснити причини затягування розслідування справи за підозрою харківського міського голови Кернеса у викраденні, побитті та катуванні активістів Євромайдану.

Про це повідомив автор запиту, депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

На сьогодні це не єдина кримінальна справа, за якою харківському міському голові висунуто підозру.

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Геращенко зазначив, що в інших випадках потерпілі від "свавілля по-харківські" просто бояться звертатися до правоохоронних органів.

"Я не з чуток знайомий із цією справою. Двоє викрадених і побитих активістів Євромайдану - мої товариші. Я сам є свідком у цій справі. Вдома у потерпілих, у мене вдома, вдома у моєї мами в лютому цього року, за вказівкою всесильного міського голови, корумпованими міліціонерами проводилися обшуки на підставі рішення продажного боягузливого судді", - написав він.