Адвокати Савченко просять призупинити справу, льотчиця може розпочати голодування

Захист української льотчиці Надії Савченко просить Слідчий комітет Росії про припинення кримінальної справи, зважаючи на її статус військовополоненої.

Про це повідомив один з адвокатів Савченко Марк Фейгін у своєму Twitter.

"У відповідність з міжнародними зобов'язаннями Росії, усі слідчі дії стосовно Савченко повинні бути припинені. У найближчі дні підуть заяви МЗС РФ і ООН. Ми будемо наполягати на виконанні зобов'язань Женевських конвенцій щодо Савченко", - заявив він.

Савченко як військовополонена звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням вжити заходів для переведення її в Україну.

За словами Фейгіна, льотчиця може розпочати голодування у разі ігнорування її прав, як військовополоненої.