У Брюсселі опрацьовують можливий візит президента Порошенка на саміт ЄС

Про це у п`ятницю в Брюсселі журналістам повідомив постійний представник України в ЄС, посол Костянтин Єлісєєв.

”Ми працюємо над можливим візитом президента України 18 грудня, але він ще не підтверджений”, - сказав український дипломат.

За словами українського постпредставника, місія України при ЄС працює над тим, щоб на полях саміту ЄС президент Порошенко мав можливість виступити перед лідерами ЄС. ”Таке запрошення символізувало б солідарність ЄС з Україною”, - підкреслив він.

Єлісєєв переконаний, що такий візит буде не тільки можливістю зустрітися з новими лідерами ЄС, зокрема, президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером, але й також мати декілька двосторонніх зустрічей з лідерами ЄС та з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем.

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”Останній раз президент був у Брюсселі у серпні, але з того часу ситуація змінилася. Тому це буде гарна нагода для лідерів ЄС отримати інформацію з перших рук. Ми працюємо над цим візитом, але остаточне рішення буде за президентом”, - наголосив він.

Посол також повідомив, що від саміту ЄС очікується, що Україна буде на порядку денному. ”Наші очікування полягають у тому, що ЄС у своїх рішеннях продемонструє чітку солідарність з Україною, продемонструє високого рівня єдність і буде говорить в унісон. Також ми очікуємо, що у висновках саміту буде відображена реакція лідерів ЄС на постійне порушення з боку Росії Мінських домовленостей та ігнорування його виконання”, - окреслив очікування української сторони Єлісєєв.

За його словами, така реакція може бути реалізована через ”запобіжні заходи, зокрема, через розширення санкційного списку, можливо, будуть обговорені подальші запобіжні заходи”. ”Зараз ще рано говорити про те, чи будуть введені ці санкції, але, з моєї точки зору, буде важливо, що такі заходи може застосувати ЄС в разі, якщо Росія буде продовжувати свою політику”, - наголосив посол.

Крім того, очікується, що ЄС продовжуватиме свою політику стосовно ситуації на Донбасі, підтримуватиме мирний план та продовження Мінського процесу. ”Також очікуємо, що ЄС буде продовжувати мотивувати російських лідерів, щоб виконати Мінські домовленості, та продовжить підтримувати Україну”, - додав він.