Візит Вишеградської четвірки в Україну ініційований Братиславою - МЗС Словаччини

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в зовнішньополітичному відомстві Словаччини.

За повідомлення словацького МЗС, яка зараз головує у В4, цей візит ініційований Братиславою, а його мета - підкреслити важливість для країн В4 того, що відбувається в Україні і продемонструвати їх активну підтримку Україні.

”Наша мета полягає в тому, щоб обговорити конкретну підтримку в контексті подій на Сході, а також в зусиллях щодо проведення реформ. Ми будемо говорити про сфери, в яких кожен з нас може надати конкретну підтримку реформам, необхідних Україні, щоб наблизити її до ЄС та його стандартів. Кожна країна В4 візьме шефство над сферами, де вони мають власний досвід, і після переговорів у Києві ми оголосимо, хто і в який сфері буде допомагати”, - заявив Лайчак.

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Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини наступного вівторка, 16 грудня, відвідають з візитом Україну.

Про це наголосив у своєму Твіттері прес-секретар польського МЗС Марчін Войчеховський.

”У неділю глава МЗС Польщі Гжегож Схетина вилітає до Брюселя на нараду глав МЗС Євросоюзу. А у вівторок глави МЗС Вишеградської четвірки у Києві”, - написав він у п`ятницю увечері.