За сьогодні зафіксовано 7 обстрілів бойовиками українських позицій
14:55, 13 грудня 2014Політика
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Сьогодні зафіксовано 7 обстрілів бойовиками позицій сил АТО в районах населених пунктів Фрунзе, Кримське, Станиця Луганська, Нікішине.
Бойовики 7 раз обстріляли позиції сил АТО \ УНІАН
Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі прес-центр АТО. "Бойовики застосовують стрілецьку зброю, міномети і протитанкові керовані ракети", йдеться в повідомленні.
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