За сьогодні зафіксовано 7 обстрілів бойовиками українських позицій

Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі прес-центр АТО. "Бойовики застосовують стрілецьку зброю, міномети і протитанкові керовані ракети", йдеться в повідомленні.

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