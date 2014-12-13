За сьогодні зафіксовано 7 обстрілів бойовиками українських позицій

14:55, 13 грудня 2014
Політика
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Сьогодні зафіксовано 7 обстрілів бойовиками позицій сил АТО в районах населених пунктів Фрунзе, Кримське, Станиця Луганська, Нікішине.

Боевики 7 раз обстреляли позиции сил АТО \ УНИАН

Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі прес-центр АТО. "Бойовики застосовують стрілецьку зброю, міномети і протитанкові керовані ракети", йдеться в повідомленні.

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