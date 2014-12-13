Бойовики 11 разів порушили "режим тиші" в зоні АТО й обстріляли населені пункти - штаб

За минулу добу бойовики 11 разів порушили "режим тиші" в зоні АТО.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Зазначається, що бойовики обстрілювали з ПТРК, артилерії та стрілецької зброї позиції сил АТО в районах населених пунктів Фрунзе, Донецький, Щастя, Станиця Луганська, Старомихайлівка, Нікішино, Павлопіль.

"Зокрема, чотири рази бандити навмисно вели вогонь саме по населених пунктах з метою дискредитації підрозділів Збройних Сил України", - говориться у повідомленні.

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Також наголошується, що затримана учора бойовиками група міжнародних спостерігачів ОБСЄ, була звільнена за декілька годин: "Але після демонстрації їм завчасно підготовленого «драматичного» сценарію з нібито численними руйнуваннями та жертвами серед мирного населення від обстрілів з української сторони".

У штабі додають, що в районі Маріуполя знову активізувалась ворожа повітряна розвідка. Зафіксовано проліт безпілотного літального апарату.