За добу бойовики 11 разів порушили "режим тиші"

Про це повідомляє прес-центр АТО. "Обстріли позицій сил АТО відбулися поблизу населених пунктів Фрунзе, Кримське, Станиця Луганська, Верхньоторецьке, Нікішино", йдеться в повідомленні.

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"Тричі бандити намагались спровокувати на бій українських військових у аеропорту "Донецьк". Окрім обстрілів з під ствольних гранатометів та РПГ, бандити задіяли снайпера, який відкрив стрільбу з території монастиря",− зазначається у повідомленні.

"На фоні гучних заяв ватажків терористичних бандформувань про необхідність діалогу у «мінському» форматі, регулярне порушення їхніми посіпаками режиму припинення вогню скидається на знущання", − зазначили у прес-центрі АТО.

В прес-центрі наголосили, що підрозділи сил АТО мають широкий спектр сил та засобів для того, аби гідно відповісти агресорам у разі отримання відповідної команди. Але допоки діє режим припинення вогню, солдати української армії дотримуються принципів витримки та самоконтролю, "як і належить справжнім воїнам".