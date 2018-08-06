Ющенко: в українців ще дуже багато "совкового"

Ющенко назвав найбільшою політичною проблемою української нації слабку єдність.

Екс-президент України Віктор Ющенко висловив думку про те, що в першу чергу потрібно українцям. Про це він написав у Facebook.

"Найбільшою політичною проблемою України, української нації є слабка наша ідентичність, слабка єдність (єдність національна)", - написав Ющенко.

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"Кожна людина, яка тут народилася, незалежно від етнокоріння, повинна себе називати українцем. Коли ми повертаємося до своєї первинної теми, нація повинна збагнути, що питання внутрішньої інтеграції – це питання номер один для нас, яке може дати 45 мільйонам синергію. А ця синергія, як правило, допомагає долати всі перешкоди. Цільність і єдність формує дух", - стверджує екс-президент.

"Я цього мало шаную, але я розумію, що я живу у нації, де ми ще "совєтські", у нас ще дуже багато "совкового". У нас – особливо моє покоління – виховували на Котовському, виховували на Щорсі, який стріляв в спину українській державі, виховували на Чапаєві, виховували на тих героях, які насправді для моєї нації не є героями. І тому у нас багато різного. У нас різні пам’ять, у нас різні церкви, у нас різна мова. Безумовно, у нас різні герої, коли ми говоримо про 45 мільйонів. Але слово "різне" – це не означає, що це "протилежне". Тут є велике поле для національного діалогу і зближення", - констатував Ющенко.

"Нам потрібен національний діалог", - резюмував екс-президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше соратник Ющенка, ветеран української політики Безсмертний оголосив про участь у президентській гонці.