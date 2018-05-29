Ветеран української політики Безсмертний оголосив про участь у президентській гонці

21:46, 29 травня 2018
Політика
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Безсмертного називали "сірим кардиналом" "Нашої України" / Фото УНІАН

Як передає Громадське радіо, він повідомив про це журналістам у Києві. При цьому Безсмертний розкритикував діючу владу.

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Безсмертний є одним із авторів української Конституції, народним депутатом України чотирьох скликань. У парламенті був представником президента Кучми. Займав пост віце-прем’єр-міністра України з питань адміністративно-територіальної реформи. Був одним із керівників "Нашої України”. Був послом України в Білорусі. Після початку російської агресії Роман Безсмертний був представником України в тристоронній контактній групі в Мінську, але вийшов звідти, назвавши мінський формат недієвим.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно співак Іво Бобул оголосив про намір боротися за президентський пост.

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Теги: #Безсмертний#президентські вибори