Екоінспекція в Одеській області розгорнула війну з губернатором

Степанов каже, що його звинуватили в корупції за те, що він намагається розігнати корупцію.

Через боротьбу голови ОДА Максима Степанова з корупцією в портах, у місцевій екоінспекції активізували спротив. Так, громадська рада при Екоінспекції регіону замовила експертизу листа, який очільник області написав прем’єр-міністрові. У ньому він навів приклади корупційних дій екоінспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, про які повідомляє бізнес, та запропонував ліквідувати структуру до моменту розробки відповідного законодавства.

У відповідь на дії губернатора Громадська рада замовила експертизу листа Всеукраїнському антикорупційному форуму інститутів громадського суспільства. У висновку Форуму значиться, що аналіз листа голови області дає екоінспекції Південно-Західного регіону право звертатися до Президента, НАБУ, НАЗК та САП з тим, щоб вони перевірили, чи немає в діях Степанова ознак корупційного правопорушення.

«Тобто мене звинуватили в корупції за те, що я намагаюся розігнати корупцію, – дивується Степанов на своїй сторінці в Фейсбук, і додає, – тож порадив їм звертатися, чекаю на Антикорупційну космічну раду народів Галактики".

Нагадаємо, 31 липня Максим Степанов звернувся до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з ініціативою ліквідувати Державну екологічну інспекцію Північно-Західного регіону Чорного моря, звинувативши структуру в причетності до корупційних схем, що призводять до затримки іноземних суден і завдають шкоди міжнародному іміджу держави.

"Екоінспекція звітує про 300 тисяч доларів, внесених до бюджету з початку року. Це проти мільйонів доларів, які втрачають світові компанії під час вимушеного простою в портах", – зазначив губернатор.

При цьому відсутність нормативно-правової бази для діяльності інспекторів створює передумови для корупції. Як зауважив Степанов: "Не маючи регламентованих процедур, на власний розсуд вони здійснюють відбір проб води та проводять аналізи, що призводить до умисної затримки суден на тривалий час, що означає сплату коштів у вигляді штрафів".