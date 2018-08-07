Сьогодні від Клімкіна вимагали сприяти екстрадиції Ставицького з Ізраїлю

Скандальний поплічник екс-президента-втікача, колишній міністр енергетики – Едуард Анатолійович Ставицький – став громадянином Ізраїлю

07 липня під стінами МЗС України відбулась громадська акція під гаслом «Повернути злочинця Ставицького в Україну!». Учасники вимагали у Павла Клімкіна направити запит до МЗС Ізраїлю про екстрадицію Едуарда Ставицького в Україну, який переховується в Ізраїлі від правоохоронних органів. Також, під час акції лунали заклики на адресу дипломатичного корпусу України в Ізраїлі сприяти скасуванню ізраїльського громадянства Ставицького, який набув його незаконно через фальсифікацію документів у Немирівському РАЦСі.

Нагадаємо, ще на початку березня 2014 року Генеральною прокуратурою України запроваджено гучне розслідування щодо низки українських чиновників часів Януковича. Серед них й колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький. Усіх «ексів» звинувачують в незаконному заволодінні держмайном шляхом зловживання посадовими повноваженнями, в економічних злочинах, а також в наказах про розстріли на Майдані.

Проте через чотири роки після тієї кривавої зими більшість розслідувань й досі гальмують. Однією з причин називають втечу практично усії фігурантів. Жодного з них в Україні наразі нема - хто слідом за Януковичем втік до Росії, хто до Європи, а деякі навіть до країн Близького Сходу.

Зокрема, скандальний поплічник екс-президента-втікача, колишній міністр енергетики – Едуард Анатолійович Ставицький – став громадянином Ізраїлю. Однак, за повідомленнями ЗМІ, задля набуття ізраїльського громадянства Ставицький вдався до підлогу. За цим фактом відділом СБУ у Вінницькій області розпочато кримінальне провадження одразу за двома статтями: внесення завідомо неправдивої інформації в службові документи і організація внесення цієї неправдивої інформації, а також несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах.

Тобто, до значного переліку інкримінованих пану Ставицькому злочинів додалось ще два: підроблення документів та внесення їх в електронні бази для незаконного отримання громадянства Ізраїлю.

За дорученням учасників сьогоднішньої акції, ГО «Студія Політичного Глузду» передала до секретаріату Міністра МЗС України звернення щодо сприяння екстрадиції Ставицького з Ізраїлю з метою подальшого суду над ним за українськими законами.

Нагадаємо, що 26 липня небайдужі громадяни та коаліція громадських організацій вимагали від ізраїльської влади позбавлення Ставицького громадянства та екстрадиції його до України.

Днем раніше, 25 липня, під Генеральною прокуратурою України вимагали розгальмування кримінальних справ проти Ставицького і притягнення його до відповідальності відповідно чинного законодавства України.