СБУ затримала на Донеччині бойовика на прізвисько «Шураві»

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затриманий з позивним «Шураві» був ватажком одного з підрозділів збройного бандформування «Оплот». Його бойовики постачали зброю та вибухівку терористам, які ведуть вогонь по силах АТО в районі Донецького аеропорту. Він також відповідав за підготовку намайманців, навчав їх веденню підривної діяльності та в подальшому формував з них диверсійні групи для вчинення злочинів.

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«Шураві» у складі сформованих диверсійних груп «ДНР» здійснював бойові рейди у населені пункти Донеччини для вчинення диверсій проти українських військових. У результаті таких злочинних дій українські військові понесли втрати.

Встановлено, що зловмисник отримав від «керівництва «ДНР» вказівку щодо вчинення у грудні терористичних актів у Херсоні, Миколаєві, Харкові та Полтаві. Зловмисник уже розробляв плани виконання завдання та готувався до виїздів на місце.

Бойовик був затриманий спецгрупою контррозвідки СБУ. У нього вилучено гранатомет «Муха», автомат Калашникова з двома спорядженими магазинами, 7 пачок з набоями, чотири гранати, камуфльовану форму з терористичною символікою.

Здійснюються першочергові процесуальні дії з документування протиправної діяльності.