Раді запропонували полегшити отримання гуманітарної допомоги переселенцями

Відповідний проект закону «Про внесення змін до Митного кодексу України» зареєстрований в парламенті, повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР».

Зокрема, автори проекту пропонують встановити, що загальний термін тимчасового зберігання товарів гуманітарної допомоги під митним контролем для внутрішньо переміщених осіб повинен становити не більше 10 робочих днів, а не 90, як на даний час.

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У пояснювальній записці депутати зазначили, що зменшення такого строку зумовлене необхідністю своєчасного та невідкладного отримання внутрішньо переміщеними особами гуманітарної допомоги для нормалізації соціально-економічного стану, покращення психологічного та емоційного факторів, забезпечення медичними препаратами та відповідним обладнанням.

Крім того, депутати зареєстрували проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України», який передбачає звільнення від оподаткування доходів у вигляді благодійної, гуманітарної, технічної допомоги, отриманих вимушеними переселенцями.