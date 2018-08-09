У Кремлі заявили, що отримали лист матері Сенцова з проханням щодо помилування

Прес-секретар Путіна заявив, що "за процедурою помилування передбачено необхідний за законодавством набір дій".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що в адміністрації отримали лист матері Олега Сенцова про помилування сина, голодуючого більше 80 днів, однак не зміг повідомити про те, чи є вже офіційна реакція.

Про це повідомляє ТАСС. "Я знаю, що це лист надходив у відповідний підрозділ Адміністрації президента, але поки я не готовий вам сказати про будь-яку реакцію", - сказав представник Кремля. Він нагадав, що "за процедурою помилування передбачено необхідний за законодавством набір дій". "Більше я вам сказати поки не можу", - додав Пєсков.

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Раніше повідомлялося, що стан українського режисера і політв'язня Олега Сенцова, який голодує у російській колонії, дуже поганий. За словами його сестри, Сенцов практично не встає і відмовляється від госпіталізації.

УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявляє, що стан здоров'я незаконно засудженого до РФ українського режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня, оцінюється російськими лікарями як задовільний.