Порошенко розповів, коли подасть до Ради зміни до Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО

Глава держави переконаний, що в українському парламенті є конституційна більшість для підтримки його ініціативи.

Президент України Петро Порошенко у вересні внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції, згідно з якими стратегічною метою розвитку держави буде членство в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

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"Зміни до Конституції в частині закріплення наших амбіцій про вступ України до Європейського Союзу і до НАТО давно назріли. Мною підготовлені поправки до Основного Закону, які подам на розгляд українського парламенту з початком нового політичного сезону", - наголосив президент.

"Можливість зібрати триста голосів за рішення є. Я в цьому твердо переконаний. Нікому не дозволю піддати ревізії європейську та євроатлантичну стратегії України під впливом різних зовнішніх та внутрішніх обставин. Треба також позбутися продиктованих Кремлем призабутих конституційних засад для тимчасового перебування російського флоту на нашій території. В мене є своя відповідь і пропозиція на це", - заявив Порошенко.

"Ще раз наголошую на тому, що конституційні зміни – це щеплення від тих, хто все ще думає петляти. І саме тому відповідні норми мають бути прямим текстом зафіксовані у Конституції", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Порошенко заявив, що доручив підготувати проект змін до Конституції щодо прагнень України вступити до НАТО та Євросоюзу.