Порошенко заявив, що внесе до ВР зміни до Конституції щодо вступу України в ЄС та НАТО
Президент України Петро Порошенко заявляє, що найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції щодо європейського і євроатлантичного векторів розвитку країни.
Читайте такожПорошенко просить активізувати роботу над змінами до Конституції щодо Криму
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на урочистостях з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві.
"Найближчим часом мною буде передано проект змін до Конституції, поправку, яка закріпить дві наших стратегічних цілі, тісно пов’язані одна з одною - це є вступ України до Євросоюзу і вступ до НАТО", - наголосив Порошенко.
Президент висловив упевненість, що в парламенті є можливість набрати 300 голосів для голосування цих змін.
Як повідомляв УНІАН, 15 червня Порошенко заявив, що Конституційна комісія завершує роботу над проектами змін до Основного закону щодо європейського і євроатлантичного векторів розвитку країни.