Порошенко заявив, що внесе до ВР зміни до Конституції щодо вступу України в ЄС та НАТО

Президент висловив упевненість, що в парламенті є можливість набрати 300 голосів для голосування цих змін.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції щодо європейського і євроатлантичного векторів розвитку країни.

Читайте такожПорошенко просить активізувати роботу над змінами до Конституції щодо Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на урочистостях з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві.

"Найближчим часом мною буде передано проект змін до Конституції, поправку, яка закріпить дві наших стратегічних цілі, тісно пов’язані одна з одною - це є вступ України до Євросоюзу і вступ до НАТО", - наголосив Порошенко.

Президент висловив упевненість, що в парламенті є можливість набрати 300 голосів для голосування цих змін.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Порошенко заявив, що Конституційна комісія завершує роботу над проектами змін до Основного закону щодо європейського і євроатлантичного векторів розвитку країни.