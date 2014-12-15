Яценюк обговорив з Туском ситуацію на сході України та протидію російській агресії

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, Яценюк перебуває у Брюсселі з робочим візитом,

Він поінформував Туска про зусилля, які докладаються Кабінетом міністрів для стабілізації фінансово-економічного становища України, у тому числі про пріоритетні напрямки реформ нового уряду.

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Сторони привітали початок імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС як ключового інструмента для реалізації європейського майбутнього України.

Як нагадали в Кабміні, 15-16 грудня українська делегація на чолі з Яценюком перебуває у Брюсселі для участі в інавгураційному засіданні Ради асоціації Україна–Європейський Союз.

На заході будуть обговорені, зокрема питання спільної протидії російській агресії на сході України та незаконній анексії Криму, підтримка з боку ЄС програми реформ українського уряду та імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, прогрес у виконанні Україною умов для запровадження безвізового режиму з ЄС, а також питання енергетичної безпеки.

Сьогодні Яценюк також зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (трансляцію прес-конференції за підсумками зустрічі можна дивитися орієнтовно о 18.30 за київським часом на сайті: natochannel.tv (http://www.nato.int/cps/en/natolive/video.htm ).

Крім того, сьогодні ж відбудеться прес-конференція Яценюка, віце-президента Єврокомісії, керховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні та комісара ЄС з питань європейської політики сусідства і переговорів з розширення Йоганнеса Гана за підсумками засідання Ради асоціації Україна–ЄС (її можна дивитися о 20.50 за київським часом на сайті Європейської Ради: http://www.european-council.europa.eu/).

Завтра Яценюк виступить на конференції Центру європейської політики, присвяченій пріоритетам нового Кабінету міністрів.