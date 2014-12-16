Кабмін має намір представити стратегію реформ на Міжнародній донорській конференції

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк на прес-конференції за результатами засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз у понеділок у Брюсселі.

”Цей порядок дня реформ, ми впевнені, буде ключовим документом на фінансовій або донорської конференції”, - сказав він, відповідаючи на запитання про терміни презентації національної стратегії реформ.

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Він також зазначив, що програма діяльності уряду є основою для національної стратегії реформ.

За словами Яценюка, планується, що документ буде презентовано на донорській конференції.