Кабмін має намір представити стратегію реформ на Міжнародній донорській конференції
01:52, 16 грудня 2014Політика
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Кабінет міністрів має намір представити національну стратегію реформ на Міжнародній донорській конференції.
Кабмін має намір представити стратегію реформ на Міжнародній донорській конференції / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк на прес-конференції за результатами засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз у понеділок у Брюсселі.
”Цей порядок дня реформ, ми впевнені, буде ключовим документом на фінансовій або донорської конференції”, - сказав він, відповідаючи на запитання про терміни презентації національної стратегії реформ.
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Він також зазначив, що програма діяльності уряду є основою для національної стратегії реформ.
За словами Яценюка, планується, що документ буде презентовано на донорській конференції.
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