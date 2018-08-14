"Може попрацювати по Москві": нова українська зброя викликала істерику на росТБ (відео)

Фрагмент відео з виступом радника Порошенка продемонстрували в ефірі пропагандистського ТБ.

Кремлівські пропагандисти вкрай нервово відреагували на новітню зброю, яка буде продемонстрована 24 серпня під час параду до Дня Незалежності у Києві.

Зокрема, великий ажіотаж на російському телебаченні викликав анонс радника президента України, помічника міністра оборони Юрія Бірюкова про машину, яка в разі необхідності може "попрацювати по Москві" з певної точки країни, передає "Обозреватель".

Фрагмент відео з виступом українця продемонстрували в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" і супроводили його коментарями.

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"Ми вже злякалися і боїмося, тому що зіркою параду стане якась машинка, яка за необхідності, яку сплять і бачать багато українських чиновників та можновладців, процитуємо слова радника Порошенка, може попрацювати по Москві", — з усмішкою зауважив ведучий програми Євген Попов, намагаючись приховати глузуванням стурбованість появою в України нової потужної зброї.

"Люблю спостерігати за життєдіяльністю комах. Метушаться, копошаться, вдають. Одне але — занадто передбачувані, у силу своєї недоумкуватості. Сказано "зараз скажу, щоб у сусідів спалахнуло", хлоп, у них палає", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, помічник глави Міноборони із сарказмом наголосив, що росіяни не тільки дивляться його відеоролики в мережі, але навіть конспектують і крадуть їх.

Раніше радник президента України Юрій Бірюков показав відео з репетиції параду до Дня Незалежності. На своїй сторінці у Facebook він назвав важку техніку, яка проходила повз нього, "смертю наших ворогів".