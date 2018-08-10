У Порошенка показали техніку-"смерть наших ворогів" (відео)

14:35, 10 серпня 2018
Війна
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Бірюков показав кадри з репетиції параду до Дня Незалежності / Скріншот

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На своїй сторінці у Facebook він назвав важку техніку, яка проходила повз нього, "смертю наших ворогів".

"Я не знаю, як описати це відчуття, як передати мурашки по шкірі, тремтіння тіла в резонансі з коливанням землі. Повільно і величаво, гордо й струнко, повз пройшла смерть для наших ворогів", - написав Бірюков на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у цьогорічному параді в Києві з нагоди 27-ої річниці незалежності України візьмуть участь 4,5 тис. військових і 250 одиниць техніки.

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Теги: #парад#Бірюков#День незалежності