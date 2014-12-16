"ДНР" хоче переконати Росію, що є її частиною

Про це голова так званої народної ради "ДНР" Андрій Пургін заявив в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, повідомляє 112 Україна.

"Ми не можемо і не маємо наміру існувати без Росії. Ми відстоюємо нашу місцеву ідентичність, однак вона є частиною ідентичності "русскаво міра". Ми не бачимо нічого екстраординарного в залежності від Росії, ми прагнемо до неї і збираємося переконати РФ, що ми є її частиною", - заявив Пургін.

Читайте такожЗМІ: В "ДНР" і "ЛНР" почастішали випадки доносів у стилі сталінської епохиПри цьому він сказав, що не буде розкривати особистість людей, з якими контактує в Москві, пояснивши це "правилами та міжнародними нормами".

"Все це буде тривати довгі роки, і я не можу дорікати Росії в тому, що вона не хоче розв'язувати Третю світову війну", - додав Пургін.

Нагадаємо, що раніше "ДНР" заявила про виведення бойової техніки, що спростували в РНБО і не підтвердили в ОБСЄ.

Перед цим, 5 грудня, голова російської дипломатії Сергій Лавров назвав самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" "гнійником".