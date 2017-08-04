"Охолодив атмосферу": ведучий Вересень, який облив водою політолога під час прямого ефіру, пояснив свій вчинок (відео)

Відомий український ведучий Микола Вересень під час суперечки хлюпнув водою в обличчя політологу Олександру Семченку й запропонував йому залишити студію.

Облитий водою Семченко вилаявся й плеснув водою у Вересня, але той ухилився. Політолог заявив, що не піде зі студії, після чого взагалі почав звертатися до телеведучого на "ти".

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Ведучий пояснив, що облив водою доктора політичних наук, оскільки не міг перервати занадто довгий монолог. "... Слова, які мені, та й багатьом українцям, не подобалися, про те, що росіяни не нападали, Крим російський, що винна Україна, а не сепаратисти. Для того, щоб все це вгамувати, я вилив воду, щоб людину заспокоїти", - заявив Вересень.

Вересень перепросив за свою поведінку, але тільки у глядачів, оскільки не вважає себе винним перед Семченком. "Я прошу вибачення у телеглядачів... Я просто виконував обов'язки ведучого – заспокоїти й охолодити атмосферу, яка була дуже гарячою. Кому яке моє пояснення подобається - нехай бере собі його на озброєння", - зазначив ведучий.

"Те, що він зробив, як мінімум дисциплінарний проступок, який повинен бути покараний згідно з КЗпП", - пише, у свою чергу, на Facebook політолог Семченко.