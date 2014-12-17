Падіння реальних доходів українців в 2015 році складе 15% - експерт

Такий прогноз висловив керівник проектів Ліги фінансового розвитку Андрій Блінов під час круглого столу в рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійної службою новин каналу «1 + 1».

«Один з найгірших показників 2015 року - падіння реальних доходів громадян, яке складе майже 15%», - зазначив експерт.

Читайте такожЗате "Крим наш": заступник голови Центробанку Росії визнав, що «ситуація критична»

Також Блінов припустив, що темп інфляції в 2015 році буде залишатися високим.

«Інфляція буде зберігатися високою, мінімум 20%», - сказав він.

На думку економіста, одним з основних викликів для уряду України в новому році стане необхідність проведення стимулюючої економіку політики, яка передбачає зменшення фіскального тиску на бізнес та створення робочих місць у державному секторі при обмежених фінансових ресурсах.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в листопаді в порівнянні з жовтнем 2014 сповільнилася до 1,9% з 2,4%, зафіксованих у жовтні порівняно з вереснем, з початку року інфляція прискорилася до 21,2%.