Порошенко: Я – президент миру, а не війни

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Порошенко сказав в ефірі польського телеканалу TVP Info 17 грудня увечері.

"Ціллю України не є те, аби було гірше Росії. Ціллю є добитися миру на нашій землі. Я є президентом не війни, а миру", - сказав він, коментуючи обвал російського рубля і те, як це може вплинути на розвиток ситуації на Донбасі.

Порошенко нагадав про запропонований ним план мирного врегулювання конфлікту на сході України, який передбачає припинення вогню, виведення російських військ з української території та початок політичного діалогу.

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