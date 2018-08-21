У військовій прокуратурі запропонували створити "український Моссад" і викрасти Януковича з РФ

Представник обвинувачення у суді над Януковичем вважає, що правоохоронці мають зробити все, щоб в разі засудження екс-президента рішення суду виконувалося.

Прокурор Руслан Кравченко, який представляє сторону обвинувачення у суді щодо держзради колишнього президента Віктора Януковича, пропонує створити спецпідрозділ для затримання екс-«гаранта» на території Росії.

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Як розповів Кравченко в інтерв’ю «Громадському», правоохоронні органи повинні зробити все, щоб в разі засудження Януковича рішення суду виконувалося.

«Можливо, створити підрозділ на кшталт Моссаду, приміром. Щоб спецпризначенці проникли на територію РФ і доставили його в Україну», – сказав прокурор.

Мосса́д – політична розвідка Ізраїлю, до функцій якої входить виконання особливих операцій за межами країни.

Як повідомляв УНІАН, Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).