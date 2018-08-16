У адвокатів Януковича забрали апаратуру, за допомоги якої вони перекрикували прокурора у суді

Головуючий у справі суддя Дев’ятко ухвалив рішення винести із судової зали звукопідсилювальну апаратуру та колонки, які принесли до судової зали адвокати колишнього президента і за допомогою якої перекрикували прокурора, коли той читав свою промову в рамках судових дебатів.

У засіданні суду щодо державної зради колишнього президента України Віктора Януковича оголошено перерву, щоб винести із зали звукопідсилювальну апаратуру адвокатів обвинуваченого.

Як передає кореспондент УНІАН, під час перерви адвокат Януковича Віталій Сердюк почав переконувати поліцейських не чіпати звукопідсилювальну апаратуру, яку, за його словами, захисники встановили законно, для того, щоб заслухати в залі суду свідка захисту екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова.

Раніше Сердюк кричав: «Припиніть дебати - не розглянуті заяви, не розглянуті клопотання!».

Паралельно прокурор Руслан Кравченко виступив в рамках судових дебатів. Проте його не зовсім не було чутно, оскільки прокурора перекрикував Сердюк. Адвокат кричав: «У нас на зв’язку свідок Микола Азаров, дайте можливість його допитати!».

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Перед цим безоплатний адвокат Юрій Рябовол через те, що Янукович відмовився від безкоштовних адвокатів, попросив суд скасувати ухвалу від 1 серпня про призначення для Януковича такого захисника.

Після цього адвокат Януковича за договором Ігор Федоренко заявив відвід усьому складу суду та безоплатному адвокату.

У свою чергу суд, порадившись на місці, вирішив залишити адвоката Рябовола у процесі, мотивуючи це тим, що обвинувачуваний вільний обирати адвокатів за договором, проте не може нехтувати адвокатом, призначеним державою.

Наразі перерва в судовому засіданні ще триває.

Слід також зазначити, що адвокат Януковича, призначений державою Юрій Рябовол, не дає жодних коментарів пресі, говорячи про те, що для коментарів йому треба узгодити правову позицію з клієнтом.

Довідка УНІАН. Януковичу інкримінують три статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).