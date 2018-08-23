У лавах СБУ виявили "крота" – агента іноземної спецслужби

Затриманому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Служба безпеки України виявили серед своїх лав агента іноземної спецслужби, якого 18 серпня було заарештовано.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це у середу, 22 серпня, у Києві повідомив голова СБУ Василь Грицак.

«Ми виявили у своїх рядах, так би мовити, «крота». Цього «крота» відпрацювали, затримали, віддокументували. Обрано запобіжний захід – тримання під вартою», – заявив він і додав, що затриманого співробітника СБУ заарештували 18 серпня.

«У нас у роботі є ще дуже багато справ, на жаль, за якими ми перевіряємо на можливу причетність до роботи на російські спецслужби як працівників Служби безпеки, так і інших громадян України, які працюють або служать в інших установах і воєнізованих формуваннях», – додав Грицак.