У лавах СБУ виявили "крота" – агента іноземної спецслужби
10:37, 23 серпня 2018Політика
1842 0
Затриманому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Агента іноземної спецслужби затримали 18 серпня / фото УНІАН
Служба безпеки України виявили серед своїх лав агента іноземної спецслужби, якого 18 серпня було заарештовано.
Читайте такожВ СБУ та "ОККО" прокоментували обшуки в головному офісі мережі АЗС
Як передає кореспондент УНІАН, про це у середу, 22 серпня, у Києві повідомив голова СБУ Василь Грицак.
«Ми виявили у своїх рядах, так би мовити, «крота». Цього «крота» відпрацювали, затримали, віддокументували. Обрано запобіжний захід – тримання під вартою», – заявив він і додав, що затриманого співробітника СБУ заарештували 18 серпня.
«У нас у роботі є ще дуже багато справ, на жаль, за якими ми перевіряємо на можливу причетність до роботи на російські спецслужби як працівників Служби безпеки, так і інших громадян України, які працюють або служать в інших установах і воєнізованих формуваннях», – додав Грицак.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter