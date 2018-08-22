У СБУ є питання до звільненого з російської колонії кримчанина Костенка - Грицак

Після звільнення Костенка у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що Служба безпеки України у 2014 році затримувала його та Станіслава Краснова за підозрою у тероризмі та пособництві російським спецслужбам.

У Служби безпеки України є запитання до звільненого з російської колонії кримчанина Олександра Костенка, які будуть йому поставлені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак.

«У нас є питання до пана Костенка. Дійсно, свого часу його допитали і це якраз він проходив по справі з Красновим разом, і після того, коли він був допитаний, матеріали провадження були передані до Національної поліції. І після того він перетнув кордон в районі, якщо я не помиляюсь, Сумського прикордонного загону поза межами пункту пропуску, потрапив до РФ, а потім переїхав до Криму, а вже потім були певні події. Він ніби як відбував покарання і зараз він повернувся. І зараз, правда, у нас є до нього питання і ми обов’язково їх задамо. За результатами перевірки наших всіх версій, питань і отриманих відповідей, ми обов’язково вас всіх проінформуємо. У нас є питання по лінії компетенції саме СБУ», - заявив Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року так званий «Київський районний суд Сімферополя» засудив Костенка до позбавлення волі терміном 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях його було зменшено до 3 років і 6 місяців.

Костенка звинувачували в тому, що під час Євромайдану у 2014 році в Києві він нібито заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Крім того, він нібито без передбаченого законом дозволу незаконно зберігав нарізний ствол.

Костенко не визнав своєї провини. Він відбував термін покарання в колонії міста Кірово-Чепецьк Кіровської області.

3 серпня його було звільнено з російської в'язниці.

6 серпня у МЗС України заявили, що Костенку допоможуть оформити документи з метою отримання статусу внутрішньо переміщеної особи.

Після звільнення Костенка у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що Служба безпеки України у 2014 році затримувала його та Станіслава Краснова за підозрою у тероризмі та пособництві російським спецслужбам. При цьому зазначається, що кримінальне провадження розслідувалося Святошинським райуправлінням поліції щодо нього і Краснова за незаконне зберігання зброї. Згідно з повідомленнями, Костенко був заарештований і звільнений під заставу. Після чого він втік до окупованого Криму, де і був затриманий.

У відповіді на запит УНІАН СБУ заявила, що не має відношення до розслідування можливого скоєння злочину звільненим з російської колонії українцем Костенком. Серед різних питань агентство запитувало у Служби безпеки щодо підтвердження інформації про затримання Костенка у 2014 році за співпрацю з російськими спецслужбами і можливу терористичну діяльність.

Зокрема, у відповіді СБУ йдеться про те, що "органами прокуратури в листопаді 2017 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за обставинами можливого вчинення злочину (Олександром Костенком) доручено слідчим Національної поліції".

"Враховуючи вимоги частини першої частини ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України, Служба безпеки не уповноважена надавати інформацію, що стосується розслідування кримінальних проваджень іншими правоохоронними органами", - заявили в СБУ.