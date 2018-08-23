Помпео в розмові з Лавровим торкнувся ситуації із Сенцовим

Російська сторона заявляє, що дала держсекретареві США «роз'яснення» щодо справи Сенцова.

Державний секретар США Майк Помпео у телефонній розмові з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим торкнувся ситуації з незаконно засудженим українським режисером Олегом Сенцовим, який з 14 травня голодує на знак протесту.

Як повідомляє МЗС РФ, 23 серпня з американської ініціативи відбулася телефонна розмова Лаврова і Помпео.

Читайте такожКанада закликає РФ звільнити Сенцова

«Помпео порушив питання про Олега Сенцова, який відбуває покарання за звинуваченням в участі у терористичній діяльності, на що йому було дано відповідні роз'яснення», - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, під час обміну думками з актуальних міжнародних тем основну увагу було приділено ситуації в Сирії.

«Під час розмови Лавров наголосив, що складна обстановка у світі вимагає поєднання зусиль наших країн у подоланні спільних викликів і загроз, чому перешкоджає деструктивна лінія на підрив відносин між Росією і США, що триває у Вашингтоні», - заявили в МЗС РФ.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він перебуває в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан режисера швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина. У Кремлі відповіли їй, що процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування.

Політичні діячі й активісти в Україні і в усьому світі продовжують вимагати від Росії звільнити незаконно утримуваних українців. Акції відбуваються в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov