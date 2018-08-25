Україна має спиратися на власні сили і власний інтелект -Тимошенко

За словами лідера «Батьківщини», в нашої країни є надійні друзі і віддані союзники у світі, але водночас вони є нашими конкурентами.

Україна часто переоцінює корисність порад ззовні. Стратегію змін – економічних насамперед – мусить народити вітчизняна підприємницька спільнота.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час представлення концепту Нової народної Конституції в Києві 24 серпня.

За словами лідера «Батьківщини», в нашої країни є надійні друзі і віддані союзники у світі, але водночас вони є нашими конкурентами. Тому не варто розраховувати, що країни-конкуренти пришлють нам рецепти, як стати сильними та заможними.

«Ну от піду я сьогодні до партії Ляшка і скажу: Слухай, Олеже, а ти можеш зі своєю командою розробити для «Батьківщини» технологію перемоги на парламентських виборах? Ляшко скаже: Так, із радістю, негайно. Куди здавати продукт?» – пожартувала вона.

Юлія Тимошенко вважає, що Київ занадто серйозно покладається на зовнішні поради і людей, які їх привозять.

«Я можу сходу назвати 10 вбивчих для нас рішень, які були подані як реформи. І я не один рік про це говорю в обличчя тому ж Міжнародному валютному фонду», – зізналася політик.

Україна повинна користуватися можливостями, які дає співпраця зі світом, але робити це винятково у власних інтересах, переконана лідер «Батьківщини». Для цього потрібно повірити у свої сили, сформувати професійну команду із власних громадян та самим створити правила.

«Це і є справжній суверенітет – творити життя самим, а не споживати наслідки чужих рішень. Нам буде важко, але ми впораємося», – резюмувала Тимошенко.