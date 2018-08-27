“Коли влада і бізнес рухаються в одному напрямку, виграє громада регіону” - заступник голови МОДА

Тісна співпраця великого бізнесу і влади завжди дає поштовх до розвитку місцевих громад і регіону в цілому. Про це свідчить мультиплікаційний ефект, який вже зараз можна спостерігати від будівництва автомобільної дороги Т-15-08 Калинівка-Снігурівка-Березнегувате та заводу по переробці томатів у місті Снігурівка.

Про це під час візиту Президента України Петра Порошенка до Миколаївської області заявив заступник голови Миколаївської ОДА Валентин Гайдаржи.

Говорячи про будівництво траси Т-15-08, посадовець нагадав, що саме Петро Порошенко підтримав голову Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка і Миколаївську область в прагненні прийняти участь у так званому “митному експерименті” і спрямувати кошти з перевиконання митних надходжень на будівництво миколаївських доріг.

“Саме Президенту Миколаївщина повинна дякувати за появу потужної точки для розвитку регіону. Наявність інфраструктури, в тому числі якісних шляхів сполучення, у рази підвищує інвестиційну привабливість регіону, що ми й спостерігаємо на прикладі Снігурівського району. Держава робить кроки зі свого боку, а бізнес віддячує створенням нових робочих місць та зростанням надходжень до бюджету. Багато з тих, хто не бажає розбиратися в ситуації глибоко, критикував будівництво цієї дороги, але сьогодні ми вже бачимо реальні плюси. Інвестор планує вкладати значно більші кошти в регіон і будувати нові потужності, бо побачив, що влада на всіх рівнях приділяє увагу розвитку інфраструктури”, - заявив Валентин Гайдаржи.

Окрім цього, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації наголосив на тому, що будівництво траси Т-15-08 окрім суто логістичних, дозволило вирішити ще й ряд нагальних соціальних-економічних питань декількох районів. За його словами, бізнес показав, що він готовий до соціальної співпраці на благо місцевої громади, що дозволило отримати можливість паралельно газифікувати ряд будинків у місті Снігурівка.

«Це приклад того, що всі речі повинні відбуватися не в хаотичному порядку а в чітко визначеній системі, і проблемні питання мають вирішуватись комплексно, на чому постійно наголошує голова облдержадміністрації Олексій Савченко. Коли влада і бізнес рухається в одному напрямку, виграє громада регіону», - зазначив заступник голови Миколаївської ОДА Валентин Гайдаржи.