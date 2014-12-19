Єврокомісія готує нову партію гуманітарної допомоги для України

Про це заявив у п'ятницю на прес-брифінгу в Брюсселі офіційний представник ЄК Маргаритис Схінас, повідомляє ТАСС.

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"Це доручення було дано нам опівночі, зараз тільки опівдні. Тепер ми повинні почати організувати роботу з підготовки гуманітарної допомоги у відповідь на кризу. Це належить зробити нам, єврокомісару з питань гуманітарної допомоги та кризового реагування Христосу Стилианидису. Ми будемо працювати, щоб надати результат", - пояснив Схинас.