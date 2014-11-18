Гумконвої РФ привозять бойовикам паливо для військової техніки і зброю - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“До цього часу в так званих конвоях гуманітарних завозилось пальне для танків, БТРів, важкої техніки, завозились безпосередньо набої. Останні два конвої везли спеціальне обладнання для так званих тренувальних центрів вже безпосередньо на нашій території. Це і мішені, і все, що вони вважають за потрібне для себе”, - сказав Наливайченко.

При цьому він підтвердив інформацію, що у зворотному напрямку вантажівки вивозять тіла загиблих бойовиків та російських найманців.

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Наливайченко при цьому підкреслив, що міжнародним експертам необхідно долучитися до пошуку місць захоронення тіл без ідентифікації, місць тортур, щоб ідентифікувати, в тому числі для російських батьків, тіла їхніх загиблих родичів.

“Ці конвої мають перестати курсувати туди-сюди”, - зазначив глава СБУ.

Як повідомляв УНІАН, із 23 серпня український кордон перетнуло вже 7 автоколон, які, за твердженням російської сторони, доставляють на Донбас "гуманітарну допомогу". Водночас в українському МЗС наголошують, що російських гуманітарних конвоїв не існує і це ще один із способів забезпечення бойовиків.