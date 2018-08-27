Меркель та Трамп обговорили ситуацію в Україні

Лідери ФРН та США сьогодні провели телефонну розмову.

Канцлер Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обговорили ситуацію в Україні.

Про це йдеться у заяві речника Федерального уряду Німеччини Штеффена Зайберта за підсумками телефонної розмови Меркель та Трампа.

Їх спілкування зосереджувалося на поточних міжнародних проблемах та питаннях торгівлі.

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"Канцлер та президент поділяють стурбованість стосовно розвитку ситуації у Сирії, особливо щодо гуманітірної ситуації у провінції Ідліб", - йдеться у повідомленні.

Вони закликають Росію вплинути на сирійський режим та унеможливити подальше загострення ситуації.

"Ситуація в Україні та на Західних Балканах були серед тем розмови", - йдеться у повідомленні.

Інші подробиці не повідомляються.