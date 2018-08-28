Порошенко: усі вимушені визнати неефективність Будапештського меморандуму

Президент наголосив, що Україна має боротися за відновлення міжнародного права.

Президент України Петро Порошенко наголошує, що сьогодні всі вимушені визнати неефективність Будапештського меморандуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на ХІІІ Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

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"Брутально порушуючи Будапештський меморандум, Росія своїми діями не лише розтоптала фундаментальні принципи міжнародного права, але і підірвала основи режиму нерозповсюдження. І зараз критично важливо, що у той час, коли наші військові тримають східний фронт, наші дипломати паралельно мають диверсифікувати гарантії національної безпеки України", - зазначив Порошенко.

Він констатував, що "сьогодні всі вимушені визнати неефективність Будапештського меморандуму".

"Але ми маємо боротися за відновлення міжнародного права", - наголосив президент.

Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Згідно з меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави –Китай та Франція – висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.