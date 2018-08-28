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Порошенко: усі вимушені визнати неефективність Будапештського меморандуму

17:16, 28 серпня 2018
Політика
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Порошенко констатував неефективність Будапештського меморандуму / фото president.gov.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на ХІІІ Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

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"Брутально порушуючи Будапештський меморандум, Росія своїми діями не лише розтоптала фундаментальні принципи міжнародного права, але і підірвала основи режиму нерозповсюдження. І зараз критично важливо, що у той час, коли наші військові тримають східний фронт, наші дипломати паралельно мають диверсифікувати гарантії національної безпеки України", - зазначив Порошенко.

Він констатував, що "сьогодні всі вимушені визнати неефективність Будапештського меморандуму".

"Але ми маємо боротися за відновлення міжнародного права", - наголосив президент.

Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Згідно з меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави –Китай та Франція – висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.

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Теги: #Порошенко#безпека#будапештський меморандум