Будапештському меморандуму - 23 роки: Україна нагадала про зобов'язання підписантів і очікування летальної зброї

Надання Україні летальної зброї має стати ефективною відповіддю на зростаючу загрозу з боку Російської Федерації.

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Про це йдеться у заяві МЗС України з нагоди річниці підписання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум).

Дипломати нагадали, що 5 грудня 1994 року Велика Британія, США та РФ підписали Будапештський меморандум.

"В умовах розпаду СРСР та глобальних загроз для безпеки та режиму нерозповсюдження, пов’язаних із значним ядерним потенціалом СРСР, Україна зробила унікальний внесок у справу глобального ядерного роззброєння та стабільності", - йдеться у заяві.

"Російська збройна агресія проти України є грубим порушенням міжнародного права та положень Будапештського меморандуму. У зв’язку з відмовою України від ядерної зброї, у статті 2 Росія зобов’язалася утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України та надала міжнародно-правові зобов’язання, що ніяка її зброя ніколи не буде використовуватися проти України", - наголошують в МЗС.

У цьому зв'язку сказано, що така поведінка Росії, як ядерної держави, становить загрозу режиму ядерного нерозповсюдження в цілому, яка відчувається особливо гостро в умовах ядерного шантажу і провокацій з боку Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).

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"Надання Україні ядерними державами гарантій безпеки шляхом підписання відповідного міжнародно-правового документа, яким і став Будапештський меморандум, було умовою, за якою український парламент надав згоду на приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року. Україна розглядала та продовжує розглядати такі гарантії як обставину, що становила істотну підставу для приєднання України до зазначеного Договору", - підкреслюється у заяві.

При цьому сказано, що Україна високо цінує дії США, Великої Британії та Франції, які реально підтверджують підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, засуджують протиправні дії російської сторони, вживають заходів у відповідь на агресію РФ проти України.

"Ми впевнені, що посилення політичної підтримки практичною допомогою з укріплення обороноздатності України шляхом надання летальної зброї повинно стати ефективною відповіддю на зростаючу безпекову загрозу з боку РФ. Це засвідчить повну відданість держав-підписантів Будапештського меморандуму взятим зобов’язанням та зміцнюватиме архітектуру європейської безпеки, невід’ємним елементом якої є Меморандум", - наголошують дипломати.

"Україна продовжує розглядати Будапештський меморандум як важливий міжнародний політико-правовий інструмент забезпечення безпеки України з боку США, Великої Британії, а також Франції та КНР і вимагає від Росії повною мірою дотримуватися зобов’язань", - підсумовується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Герберт Макмастер наголосив, що США продовжують сприяти зміцненню оборонного потенціалу України. 7 листопада Конгрес США спрямував на підпис президенту США Трампу схвалений проект закону про оборонний бюджет, що передбачає надання Україні у 2018 році 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу. Посольство України в США наголосило, що «проект закону санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру та суттєво розширює параметри підтримки України з боку Сполучених Штатів у безпековій та оборонній сферах».

«До документа включено положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, навчання та підготовку українських медичних фахівців у цій сфері, а також для посилення спроможності Повітряних та Військово-морських сил нашої держави», - зауважили дипломати.

27 листопада спеціальний представник Держдепартаменту у справах України Курт Волкер заявив, що США не прийняли жодного рішення щодо можливості надання зброї Україні. Проте 30 листопада речник Держдепартаменту США Хезер Науерт сказала, що у США не виключають можливість надання Україні оборонного озброєння.

Як відомо, у 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави - Китай та Франція - висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.

Однак Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.