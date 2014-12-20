Загроза тероризму та диверсій зросла в рази, розвідка потребує посилення - президент

Про це глава держави заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, передає кореспондент УНІАН.

«Загроза тероризму, диверсій сьогодні зросла в рази, і ефективність дії Служби безпеки, МВС, розслідування Генеральної прокуратури нині є дуже важливими. Серйозного посилення потребує діяльність розвідувальних органів. Ми разом з новопризначеним секретарем РНБО значно підвищимо ефективність діяльності розвідорганів. І я просив би, Олександре Валентиновичу (Турчинов – УНІАН), на найближче засідання РНБО внести свої пропозиції з покращення координації і підвищення ефективності роботи розвідувальних органів», - зазначив Порошенко.

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