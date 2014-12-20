Бійці передової повинні мати особливі умови оплати - засідання РНБО

Про це він сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони, передає кореспондент УНІАН.

«Ставлю чітке завдання: ті, хто перебуває на першій лінії, в умовах безпосередньої небезпеки бойового зіткнення, вони повинні мати щоденні особливі умови оплати», - підкреслив глава держави.

Читайте такожУ першому кварталі 2015 року почнеться часткова мобілізація, призваних раніше звільнять у запасВін додав, що бійці передової також повинні бути забезпечені ефективною ротацією для відновлення боєздатності і бойових навчань.

«Це має бути враховано при визначенні грошового забезпечення військовослужбовців», - наголосив президент.