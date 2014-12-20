Бійці передової повинні мати особливі умови оплати - засідання РНБО
19:05, 20 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко вважає, що бійці передової в зоні Антитерористичної операції повинні мати особливі умови оплати.
Бійцям на передовій потрібні особливі умови оплати / Фото УНІАН
Про це він сказав під час засідання Ради національної безпеки і оборони, передає кореспондент УНІАН.
«Ставлю чітке завдання: ті, хто перебуває на першій лінії, в умовах безпосередньої небезпеки бойового зіткнення, вони повинні мати щоденні особливі умови оплати», - підкреслив глава держави.
Читайте такожУ першому кварталі 2015 року почнеться часткова мобілізація, призваних раніше звільнять у запасВін додав, що бійці передової також повинні бути забезпечені ефективною ротацією для відновлення боєздатності і бойових навчань.
«Це має бути враховано при визначенні грошового забезпечення військовослужбовців», - наголосив президент.
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