На блокпости в зону АТО відправлять податківців - будуть перевіряти вантажі

Державна фіскальна служба України має намір створити при штабі сил Антитерористичної операції спеціальний підрозділ для оформлення вантажів, що йдуть територією проведення АТО. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив заступник голови ДФС Володимир Хоменко.

«Вчора в Краматорську провели розширене засідання за участю представників Збройних Сил і правоохоронних органів. Разом з віце-губернатором Донецької області Михайлом Нечепоруком обговорили заходи з активізації взаємодії силових відомств у частині впорядкування перевезень вантажів, зокрема вугілля, із зони так званої ДНР на підконтрольні українській владі території, - повідомив Хоменко. – За підсумками зустрічі вирішили створити при штабі АТО підрозділ ДФС. Його представники оперативно виїжджатимуть на перевірки вантажів і в разі необхідності адекватно реагуватимуть».

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Крім того, як повідомив Хоменко, співробітники ДФС нестимуть службу на деяких блокпостах, через які проходять основні магістралі, що використовуються для вантажоперевезень.