На блокпости в зону АТО відправлять податківців - будуть перевіряти вантажі
ДФС має намір створити окремий підрозділ при штабі АТО
Державна фіскальна служба України має намір створити при штабі сил Антитерористичної операції спеціальний підрозділ для оформлення вантажів, що йдуть територією проведення АТО. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив заступник голови ДФС Володимир Хоменко.
«Вчора в Краматорську провели розширене засідання за участю представників Збройних Сил і правоохоронних органів. Разом з віце-губернатором Донецької області Михайлом Нечепоруком обговорили заходи з активізації взаємодії силових відомств у частині впорядкування перевезень вантажів, зокрема вугілля, із зони так званої ДНР на підконтрольні українській владі території, - повідомив Хоменко. – За підсумками зустрічі вирішили створити при штабі АТО підрозділ ДФС. Його представники оперативно виїжджатимуть на перевірки вантажів і в разі необхідності адекватно реагуватимуть».
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Крім того, як повідомив Хоменко, співробітники ДФС нестимуть службу на деяких блокпостах, через які проходять основні магістралі, що використовуються для вантажоперевезень.