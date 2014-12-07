Бойовики в День української армії рекордну кількість разів обстріляли околиці Маріуполя

Бойовики побили рекорд і вісім разів обстріляли околиці Маріуполя. Це найбільше, ніж за весь час АТО, повідомляє ТСН.

З шостої ранку противник бив з протитанкових ракет, мінометів, реактивноі системи "Град". Вогонь був хаотичний, не тільки по військових позиціях, тому в напрузі і без світла прожили цей день і люди в Мирному, Гнутовому, Чемарлике та Павлополі.

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Але день пройшов без втрат. В цілому для військових це була прогнозована ситуація. Саме тому на передовій про свято мало що нагадує.

Оборону тут вже більше трьох місяців тримає зведений підрозділ морської піхоти. Це еліта української армії, яка не зрадила нашу державу під час окупації Криму, і далі готова покласти життя за батьківщину. До них сьогодні не приїжджало керівництво з привітаннями, вони не чули слів президента, сьогодні тут свято - це банний день і можливість привітати один одного. Поки військові тримають на собі удари в околицях, Маріуполь спокійно привітав захисників.