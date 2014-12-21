За добу в зоні АТО поранені четверо військових
13:16, 21 грудня 2014Політика
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Впродовж доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі отримали поранення четверо українських військовослужбовців.
За добу поранені четверо військових / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За останню доби загиблих серед українських військових немає. Чотири отримали поранення", - сказав Лисенко.
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Він зазначив, що впродовж доби супротивник 21 раз обстріляв позиції українських силовиків, у тому числі зі стрілецької зброї - Донецький аеропорт.
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