Шаповал закликає членів ЦВК дружно подати у відставку

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ закликає всіх членів ЦВК подати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«Я закликаю всіх своїх шановних колег подати у відставку», - сказав голова ЦВК.

Водночас В.ШАПОВАЛ не виключив, що у разі відставки ЦВК у повному складі, Верховна Рада запропонує ті ж самі кандидатури від політичних сил.

При цьому В.ШАПОВАЛ підкреслив, що відставка всіх членів ЦВК була б найбільш прийнятним виходом із ситуації, що склалася. «Тому що мені неприємно спостерігати за заявами деяких людей, яких я дуже добре знаю, і дуже добре бачу підтекст їх заяв. Цей контекст я не коментуватиму – він очевидний», - пояснив він.

В.ШАПОВАЛ повідомив, що має намір висловити свою пропозицію про відставку сьогодні о 12-й годині на нараді всіх членів ЦВК.

«Я визначу термін, я ж не можу діяти безвідповідально. Я не камікадзе – я дійсно пропоную розв`язати ситуацію, і роблю це для того, щоб привернути увагу і суспільства, і політикуму до цієї проблеми», - підкреслив він.

При цьому В.ШАПОВАЛ зазначив, що навіть якщо члени ЦВК не підтримають його пропозиції, він має намір написати заяву про звільнення за власним бажанням. «Якщо я побачу, що в певний термін немає ніякої реакції – я особисто подам у відставку», - сказав голова ЦВК.

За словами В.ШАПОВАЛА, він готовий ухвалити таке рішення ближче до травня, коли виповниться рівно рік від дня його призначення на посаду голови ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, засідання ЦВК, на якому планувалося розглянути питання про визнання обраними депутатів Київради за подання БЮТ, через відсутність кворуму вже двічі було перенесено. Чергове засідання Центрвиборчкому було заплановане на 12 березня, проте і це засідання перенесене на 13 березня через відсутність кворуму.

12 березня БЮТ надіслав лист голові Центральної виборчої комісії В.ШАПОВАЛУ, в якому вимагає направити Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ подання про припинення повноважень членів Комісії, які не з’являються на засідання Центрвиборчкому.