Зміни до закону про РНБО зможуть підсилити обороноздатність – Гройсман
11:35, 22 грудня 2014Політика
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Ухвалення закону про внесення змін до закону про Раду національної безпеки і оборони дасть змогу значно підсилити обороноздатність та адекватність реагування на виклики щодо нацбезпеки і оборони.
Голова ВР прокоментував можливість ухвалення змін до закону про РНБО / УНІАН
Таку думку висловив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради.
Читайте такожУкраїна-2015: мобілізація, призов, оборонний бюджет та інші підсумки засідання РНБО“Я би теж просив в цьому питання розуміння”, - сказав Гройсман, звертаючись до депутатів.
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