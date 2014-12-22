Зміни до закону про РНБО зможуть підсилити обороноздатність – Гройсман

Таку думку висловив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради.

Читайте такожУкраїна-2015: мобілізація, призов, оборонний бюджет та інші підсумки засідання РНБО“Я би теж просив в цьому питання розуміння”, - сказав Гройсман, звертаючись до депутатів.